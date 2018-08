„Riverdale“-Nackt-Skandal: Hacker erpresst Stars

Ein fieser Hacker hat Riverdale-Stars Lili Reinhart und Cole Sprouse bedroht – jetzt haben sie zwar ihre Accounts wieder, aber der Hacker bedroht nun andere Stars…

Lili Reinhart: Hacker-Angriff bei Riverdale

Nachdem das Twitter-Profil von „Riverdale“-Hauptdarsteller Cole Sprouse („Jughead Jones“) gehackt wurde, griff Lili Reinhart persönlich den miesen Hacker an. Sie schrieb wütend: "Coles Twitter wurde gehackt. Scheiß auf Leute, die sowas machen!" Kurz danach traf es auch die Schauspielerin selbst – der Hacker veröffentlichte ein pikantes Nacktbild in ihrem Namen auf Twitter! Dazu schrieb der Kriminelle: "Hättest keinen Mist über uns erzählen dürfen. Für die Lili-Fans, habe dieses Meisterwerk in iCloud gefunden." Mies! Es stellte sich jedoch zum Glück heraus, dass das Foto nicht die echte Lili Reinhart zeigte, sondern aus dem Internet geklaut war.

Lili Reinhart & Cole Sprouse: Sie haben ihre Accounts zurück

Mittlerweile haben beide "Riverdale"-Darsteller wieder Macht über ihre Profile. Doch der Hacker lässt die Sticheleien seitens der Schauspieler wohl ungern auf sich sitzen! Er greift in einem eigenen Tweet jede berühmte Person an, die etwas gegen ihn sagt und droht somit, weitere Hacker-Angriffe zu unternehmen. Außerdem nennt er Lili Reinhart eine "Hoe" – was so viel wie Prostituierte bedeutet. Wir hoffen nicht, dass die Aktion ein Nachspiel haben wird! Doch die Accounts des Kriminellen sind leider noch immer online!

Lili Reinhart: Sie wehrt sich gegen Hater

Das Lili Reinhart sich nicht unterkriegen, geschweigedenn erpressen lässt, beweist das Power-Girl regelmäßig. Außer zu Hacker-Angriffen vertritt sie auch zu fiesen Schwangerschaftsgerüchten und Gewichtsfragen eine klare Meinung: "Menschen werden immer etwas zu sagen haben. Das habe ich akzeptiert", so die Seriendarstellerin. Ein tolles Vorbild für alle Fans! Nach diesen Worten sollte sich ihr Hacker warm anziehen – dieses Girl lässt nichts lange auf sich sitzen…