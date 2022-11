Rihanna: Schönheits-OP - niemals!

Die Sängerin hält offenbar nicht viel vom Beauty-Wahn im Promi-Business!

Viele Stars lassen gerne mal etwas nachhelfen, wenn sie mit ihrem Aussehen nicht zufrieden sind - Rihanna (19) scheint diese Möglichkeit für sich aber auszuschließen.

"Ich habe panische Angst davor, mich operieren zu lassen. Wegen der Schmerzen, der Komplikationen - ganz zu schweigen von der Tatsache, dass es total unecht aussieht", so Rihanna laut "Daily Mirror".

"Ich mag meinen Körper und ich trainiere so hart wie ich kann, um ihn so perfekt wie möglich zu machen", erklärt Rihanna weiter. "Aber es gibt am Ende immer Leute, die dein Gewicht, deine Frisur oder deine Kleidung kritisieren."

Und falls sie doch mal unzufrieden mit gewissen Körperteilen sein sollte, hat Rihanna auch schon eine Lösung parat: "Falls meine Brüste eines Tages mal nicht mehr so groß sind, zu dumm. Dann kaufe ich mir einen guten BH!"

..................................................................................................................

MEHR ZU RIHANNA:

» Stimm hier ab: Was war dein Hit des Jahres 07?

» Style-Quiz: Erkennst du Rihanna & Co. an ihrem Outfit?

» Rihanna-Clip: So wurde sie zum Superstar!

» Rihanna: Das Fan-Quiz!