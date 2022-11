Richtig flirten - Die Basics!

Flirte nur, wenn du gute Laune hast!

Wer gut drauf ist, findet leichter Kontakt. Willst du flirten, dann steh nicht mit verschränkten Armen in der Ecke rum und mach kein verkniffenes Gesicht. Denn so signalisierst du: "Sprich mich bloß nicht an!"

Klar, es gibt Tage, da geht's einem so. Aber dann mach dir auch klar: Heute gehen deine Chancen auf einen spannenden Flirt gegen Null. So ersparst du dir unnötige Enttäuschungen beim Flirten.

Viel besser: Nutz Tage, an denen du richtig gut drauf bist. Dann strahlst du eine Leichtigkeit aus, die andere anzieht. Das erhöht deine Erfolgschancen!

