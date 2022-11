Richtig flirten - Die Basics!

Zeig Humor!

Wenn du deinen Flirtpartner zum Lachen bringst, sammelst du bei ihm enorm Sympathie-Punkte. Vor allem dann, wenn du auch mal über dich selbst lachen kannst. Keine Angst, dazu musst du kein besonderes Talent zum Komiker haben. Ein bisschen Selbstironie reicht aus.

Tipp: Mach dich selbst über das lustig, wovor du beim Flirten am meisten Angst hast. Fürchtest du dich davor, dass du kein normales Wort rauskriegst, wenn du ihm oder ihr gegenüberstehst, dann sag zum Beispiel so was wie: "Sorry, wenn ich so rumstotter aber ich bin selbst überrascht von mir, dass ich mich trau dich anzusprechen."

Nicht rumkaspern! Humor zu zeigen bedeutet aber nicht, dass du dauernd den Kasper spielen sollst. Sonst nimmt dich niemand ernst. Deshalb: Keine Witze erzählen oder auf coole Anmach-Sprüche zurückgreifen. Besser ist's, wenn sich humorvolle Bemerkungen aus der Situation ergeben.

