Regel zu spät nach Petting!

Hanna, 14: Ich hab mal in einem Artikel gelesen, dass man durch den Lusttropfen des Jungen schwanger werden kann. Da mein Freund und ich Petting hatten, machen wir uns Sorgen. Denn meine Regel ist jetzt eine Woche überfällig. Das passiert zwar häufiger mal, aber wir sind trotzdem beunruhigt. Kann ich schwanger sein? Und soll ich vielleicht jetzt besser mal mit der Pille anfangen?

Dr.-Sommer-Team: Mach einen Test und informiert Euch über sichere Verhütung!

Liebe Hanna,

Lusttropfen nennt man eine kleine Menge Flüssigkeit, die bereits vor dem Orgasmus aus dem Penis kommt und Samenflüssigkeit enthalten kann. Und genau weil sie Samenzellen enthalten kann, könnte ein Mädchen auch schon von diesem Tröpfchen schwanger werden, wenn es an oder in die Scheide gelangt und das Mädchen nicht hormonell verhütet.

Ob das bei Euch passiert ist, können wir natürlich nicht sicher sagen. Beim Petting kann das aber natürlich leicht vorkommen. Da Deine Regel bereits überfällig ist, kannst Du Dir mit einem Schwangerschaftstest Sicherheit verschaffen, woran es liegt: ob Deine Regel einfach nur spät dran ist oder ob Du tatsächlich schwanger bist. Meistens liegt es aber nicht an einer Schwangerschaft, wenn nach dem Petting die Regel auf sich warten lässt. Denn die Regel kann bei Mädchen in der Pubertät auch einfach so mal später kommen, wie Du es ja bei Dir auch schon beobachtet hast.

Es ist jetzt offenbar an der Zeit, dass Dein Freund und Du überlegt, wie Ihr in Zukunft sicher verhüten wollt. Die Pille ist eine Möglichkeit von vielen. Frag Deine Frauenärztin um Rat, welche Verhütungsmittel für Dich in Frage kommen. Alle Infos dazu findest Du vorab auch schon hier.

Dein Dr.-Sommer-Team

