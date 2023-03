Regel und Schwimmen!?

Die noch wenig bekannten Menstruationskappen werden ebenfalls in die Scheide eingeführt, um dort das Regelblut aufzufangen. Da sie aus Kunststoff sind, nehmen sie jedoch kein Wasser auf. Sie fangen in der kleinen Wölbung einfach nur die Regelflüssigkeit auf. Es schaut auch kein Faden mehr aus der Scheide, weil die Kappe während des Tragens nicht sichtbar ist. So sind Mädchen beim Baden mit Menstruationskappen noch einen Tick mehr im Vorteil als im Vergleich zu Tampons.

Doch nicht alle Mädchen können sich vorstellen, so ein Produkt zu verwenden. Wer allerdings gern am Meer und weit weg von sauberen Toiletten badet, sollte sich vielleicht einmal etwas genauer mit diesen Teilen beschäftigen. An leichten Tagen muss eine Menskappe nämlich erst nach vielen Stunden ausgeleert werden. So legst Du sie zu Hause ein, gehst entspannt plantschen und brauchst erst nach Deiner Rückkehr die Kappe auszuleeren.

Mehr über Menskappen erfährst Du hier!