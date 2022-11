Regel und Eisprung! Wann was passiert...

Am ersten Tag der Regel wird die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen. Sie wurde in den Wochen zuvor aufgebaut, falls ein Ei befruchtet worden wäre. Dieses Ei hätte sich dann in der Schleimhaut einnisten können. Dann wäre ein Mädchen schwanger. Passiert das aber nicht, wird die Schleimhaut wieder abgebaut. Deshalb blutet ein Mädchen für einige Tage aus der Scheide.

Nach der Regel beginnt der Neuaufbau der Gebärmutterschleimhaut. Wird eine Frau nicht schwanger, bekommt sie etwa drei Wochen nach der letzten Regel wieder die nächste. Bei einigen Mädchen ist der Zeitraum kürzer, bei anderen auch länger oder immer etwas unregelmäßig. Erst wenn eine Frau schwanger wird, setzt dieser Ablauf aus, damit das Baby in der Gebärmutter heranreifen kann. Deshalb merken einige Frauen am Ausbleiben der Regel, dass sie ein Kind bekommen.