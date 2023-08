"Red, White & Royal Blue": Die größten Unterschiede zwischen Buch und Film

Jeffrey Richards hat im Buch keine wirklich große Rolle, aber trotzdem wird viel über ihn gesprochen – zumindest mehr als im Film. In einer der Nebenhandlungen nimmt Rafael Luna als Vizepräsidentschaftskandidat an seiner Präsidentschaftskampagne teilnimmt. Dabei stellt sich heraus, dass er diesen Schritt nur ging, um den Präsidentschaftsanwärter als Sexualstraftäter zu entlarven. Dieser Handlungsstrang wurde in der Verfilmung komplett weggelassen, wahrscheinlich auch, weil Rafael nicht einmal in dieser vorkommt.