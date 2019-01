Psychotest: Was solltest du dir 2019 gönnen?

Neues Jahr - neues Glück? Wenn es darum geht, unsere Vorsätze im neuen Jahr einzuhalten, liegt das Glück meistens etwas weiter entfernt. Denn oftmals schaffen wir es leider nicht, genau diese Vorsätze wirklich umzusetzen. Dabei sollte man doch das neue Jahr feiern und sich kein Stress machen, was man im Jahr 2019 verändern oder sogar verbessern sollte. Und genau deshalb ist es manchmal wichtig, uns auch mal was Gutes zu tun. Und genau dafür bietet sich doch wohl das neue Jahr am besten an, oder? Für all diejenigen unter euch, die aber gar keinen Plan haben, was sie sich überhaupt gönnen sollten, haben wir einen Test. Erfahrt, was ihr euch wirklich gönnen solltet und wofür ihr eure kostbare Energie oder auch das Geld echt sparen könnt. Ganz viel Spaß!