Voting: Welches Poster wünschst Du dir im nächsten Jahr?

Jetzt habt ihr die Qual der Wahl, welchen Star wünscht ihr euch im kommenden Jahr als Poster? Wir geben euch die Chance mitzubestimmen!

BRAVO-Poster Voting

Das wichtigste für uns bei BRAVO seid IHR, unsere Leser! Täglich lasst ihr uns tausende Kommentare da, schaut unsere WebTV-Videos auf YouTube, liked unsere Instagram-Posts und erinnert uns somit jeden Tag daran, wofür wir das alles machen. Da uns immer wieder diverse Poster-Wünsche erreichen, haben wir jetzt ein ganz besonderes Weihnachts-Special für euch: Ihr könnt voten, welche eure Lieblings-Stars die Chance auf ein Poster im kommenden Jahr bekommen. In sieben Kategorien kannst du ab jetzt für deine Favoriten voten. Let's go …

K-POP

Diese K-Pop-Bands wünscht ihr euch am meisten

Ihr seid einfach total verrückt nach den coolen Hits aus Korea! Doch der Musikmarkt hat weitaus mehr als nur BTS zu bieten. Das wisst auch ihr und habt uns diverse andere K-POP-Bands als Poster vorgeschlagen. Gibt eure Stimme für das nächste K-POP Poster ab …



Abstimmen

Deutsch-Rap

2018 kam niemand mehr an Deutsch-Rap vorbei!

Die Charts wurden 2018 von Deutsch-Rap regiert. Von wem wollt ihr demnächst ein Poster in BRAVO haben? Vote für deinen Liebling.

Abstimmen

Rap International

Auch die internationalen Rapper sorgten in den vergangenen 12 Monaten für Hits ohne Ende. Genau deswegen, könnt ihr jetzt für euren Favoriten abstimmen …

Deine internationalen Rap-Stars

Abstimmen

Bands

Ihr liebt nicht nur Solo-Künstler, sondern vor allem auch Bands. Klar, denn da lassen gleich mehrere Mitglieder die Herzen höher schlagen! Wenn ihr schon immer ein Bild von eurer Lieblings-Gruppe als Poster bei euch im Zimmer hängen haben wolltet, könnt ihr jetzt für eure Lieblings-Band abstimmen …

Band-Power! Welche dieser Gruppen hat die meisten Fans?

Abstimmen

Latin

So richtig abgehen? Könnt ihr am besten zu Latin-Musik! Klar, dass man da auch seinen Favorite-Singer an der Wand hängen haben will! Wir haben eure Favoriten rausgesucht – ihr müsst nur noch voten!

Nicht nur die K-Pop-Stars starteten in 2018 richtig durch, auch die Latin-Stars rückten mehr in den Vordergrund!

Abstimmen

Pop/R&B

Diese Genres gehören nach wie vor zu euren Favoriten. Stimm ab, welchen Durchstarter du als Poster in eine der nächsten Ausgaben sehen möchtest!

Viele Newcomer starteten 2018 richtig durch!

Abstimmen

Deutsche Künstler

Viele deutsche Songs haben uns dieses Jahr den Sommer versüßt. Welcher Künster ist euch am liebsten? Stimmt ab!

Lea, Nico Santos, Lotte & Co. – wen wünscht du dir als Poster in BRAVO? Stimm jetzt für deinen Favoriten ab!