P!nk singt für Careys toten Bruder!

Careys Bruder Anthony kam bei einem Motorradunfall ums Leben - bei der Beerdigung stand P!nk ihrem Ex Carey Hart zur Seite!

P!nk (28) und Carey Hart (33) haben auch nach ihrer Trennung immer betont, wie nah sie sich trotzdem noch stehen. Das bewiesen sie jetzt bei der Beerdigung von Careys kleinem Bruder Anthony.

Anthony war am 9. August im Alter von nur 21 Jahren bei einem Motorradunfall (» wir berichteten) ums Leben gekommen.

Vergangenen Freitag fand die Beerdigung statt, am Abend kamen Freunde von Anthony in Careys Bar "Wasted Space" in Las Vegas zusammen, um in Gedenken an ihn zu feiern. Wie das "People"-Magazin berichtet, kam auch P!nk dazu.

Sie sang für Anthony "What's Up" von den 4 Non Blondes, später kam Carey zu ihr auf die Bühne. "Es war sehr süß", berichtet ein anderer Gast. "Nach der Beerdigung ging alles in eine große Party über. Alle waren sehr bewegt."