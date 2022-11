Playmobil Fun Park in Zirndorf

Der Playmobil Fun-Park befindet sich im Landkreis Fürth bei Nürnberg. Hier kann man in einer Mine sogar Goldwaschen oder sich bei schlechtem Wetter in einem Indoor-Spielplatz austoben. Die bunten Playmobilfiguren sind an jeder Ecke in verschiedenen Formen und Größe zu finden und machen diesen Erlebnispark so einzigartig. Öffnungszeiten: von Ende März bis Anfang November täglich von 9 bis maximal 19 Uhr. In der Wintersaison und an den Schlummertagen haben teilweise nur der Klettergarten und der Indoorspielplatz geöffnet; Eintrittspreise: Hauptsaison Mai bis Anfang September 11,90 €, Nebensaison Anfang September bis Anfang November 9,90 €