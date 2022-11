In den "Pitch Perfect"-Filmen geben die Barden Bellas den Ton an. Die A-Capella-Gruppe rund um Beca (Anna Kendrick), Chloe (Brittany Snow) und Aubrey (Anna Camp) singt ihre Gegner an die Wand und lässt sich von nichts und niemandem kleinkriegen. In drei lustigen Filmen haben die Mädchen schon ihr Können unter Beweis gestellt, ein vierter Film soll Gerüchten zufolge in Planung sein.