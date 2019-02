Pete Davidson verflucht Ariana Grande

Pete Davidson: "Verflucht"

Genauso schnell wie die Beziehung zwischen Ariana Grande und Pete Davidson begann, hörte sie auch wieder auf. Und das mit einem gewaltigen Knall, den im Guten scheint das Ex-Verlobte-Paar nicht wirklich auseinander gegangen zu sein. Während ihrer kurzen aber intensiven Liebschaft ließen sich die Beiden laut Daily Mail insgesamt elf Liebes-Tattoos stechen. Nun scheint Pete, diese unüberlegten Tattoos wohl schnell wieder loswerden zu wollen. Sein Tattoo mille tendresse (übersetzt: 1000 Zärtlichkeiten) ließ er sich nun mit Cursed (zu Deutsch: Verflucht) übertätowieren. Ganz schön krass. Doch es war nicht das erste und wird wohl nicht das einzige Tattoo bleiben, dass er sich überstechen lässt.

Pete Davidson: Aus Bunny wird Herz

Zuletzt ließ sich Pete das Bunny-Tattoo seiner Ex mit einem schwarzen Herz überstechen. In einem Interview mit People verriet der Komiker, dass er seine Liebe meist via Tattoos zum Ausdruck bringt. Jedoch bereut er die unüberlegten Aktionen nun und versucht diese so schnell und gut wie möglich überstechen zu lassen. Wir sind gespannt, welches Liebes-Tattoo als Nächstes dran glauben muss.

What happened to Pete Davidson’s tattoo of the Dangerous Woman bunny ears?? #SNL pic.twitter.com/fXLQpD7f5z — zach (@zacheese1) 7. Oktober 2018

