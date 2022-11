Perrie Edwards disst Zayn Malik: "So eingebildet!"

Wie bitte? In einem brandneuen Interview findet Perrie Edwards keine schönen Worte für ihren Verlobten Zayn Malik! Aber keine Sorge, die Hochzeit ist nicht off... Die Little Mix-Schönheit spricht lediglich vom ersten Treffen mit ihrem One Direction-Kollegen.

"Danach hab ich erst realisiert, dass er der süßeste und tollste Mensch auf der ganzen Welt ist! Man muss jemanden also erst richtig kennenlernen."