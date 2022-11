Penisgröße! Wie wichtig ist sie wirklich?

Je größer desto besser! Das denken vor allem Jungen. Dabei ist das Unsinn! Aber trotzdem haben immer wieder Jungen Angst, ihr bestes Stück könnte zu klein sein. Deshalb erklären wir hier, warum es nicht auf jeden Zentimeter ankommt, sondern was wirklich zählt. . .

Wie groß muss ein Penis sein? Ist er groß genug? Passt er in die Scheide eines Mädchens? Diese Fragen erreichen uns immer wieder. Klar. So viele Gerüchte, wie es um das Thema gibt, kommt auch schnell Verwirrung auf. Aber damit soll es jetzt vorbei sein. Wir erklären, welche Größen "normal" sind und welche Bedeutung die Penisgröße in Wirklichkeit für Jungen und Mädchen hat. . .

Wie lange wächst er?

Der Penis beginnt etwa ab dem 10. bis 11. Lebensjahr zu wachsen. Der größte Wachstumsschub findet etwa zwischen 15 und 17 Jahren statt. Jeder Penis hat seine ganz eigene "Entwicklungsgeschwindigkeit". Du kannst das Wachstum nicht beeinflussen.

Was heißt hier "groß"?

Wie groß ein Penis wirklich werden kann, zeigt sich erst im erregten Zustand. Es gibt Penisse, die sind im schlaffen Zustand viel kürzer als im erregten. Andere sind schlaff recht lang. Dafür werden sie bei einer Erektion nicht viel größer als vorher. Ein Längenvergleich mit schlaffem Penis sagt also nichts über seine "Entwicklungsmöglichkeiten" aus.

Wie groß sind die Penisse anderer Jungen?

Oft wird nur über die Penislänge gesprochen. Dabei gibt es auch große Unterschiede im Umfang. Also bei der "Dicke".

» Die durchschnittliche LÄNGE des steifen Penis bei Jungs zwischen 13 und 20 Jahren beträgt 14,4 Zentimeter. Das heißt: 12 oder 13 Zentimeter sind genauso normal wie 17 oder 18 Zentimeter.

» Der durchschnittliche UMFANG des steifen Penis bei Jungs zwischen 13 und 20 Jahren beträgt 12,1 Zentimeter. Das bedeutet: Ein Penisumfang von 8 Zentimetern ist genauso normal wie ein Umfang von 14 Zentimetern.

Vor allem der Umfang ist entscheidend, wenn ein Junge passende Kondome sucht. Dazu später mehr. . .

Worauf kommt es an?

Die Länge eines Penis ist für die Gefühle beim Sex unwichtig!

Ob Du guten und befriedigenden Sex hast, hängt vor allem von dem Einfühlungsvermögen des Jungen ab. Warum? Der Kitzler - das Lustzentrum bei der Frau - liegt nicht in, sondern außerhalb der Scheide am Scheideneingang. In der Scheide selbst ist eines Mädchens kaum erregbar. Deshalb ist es auch egal, ob der Junge mit dem es schläft einen langen oder kurzen Penis hat.

Der Umfang des Penis ist für die Gefühle beim Sex wichtiger!

Wenn die Ausmaße des Penis überhaupt Einfluss auf den Sex haben, dann ist das der Umfang und nicht die Länge. Denn Frauen spüren einen dicken Penis etwas mehr als einen dünnen, weil der mehr Kontakt zur orgastischen Manschette am Scheideneingang hat.

Aber:

Die Scheide der Frau ist sehr flexibel und kann sich - mit etwas Übung - jedem Penis anpassen. So haben Jungs beim Sex den nötigen "Reibungskontakt", um zum Höhepunkt zu kommen.

Was mögen Mädchen am liebsten?

Ob eine Frau beim Sex mit einen Mann einen größeren oder kleineren Penis bevorzugt, hat was mit ihren Fantasien, ihrer persönlichen Vorliebe und ihrem ganz individuellen Körperempfinden zu tun. Genau, wie bei Jungs, die Girls mit großem oder eher kleinerem Busen lieber mögen.

Tatsache ist: Ein Mädchen kommt sowieso nur selten durch das Rein-Raus des Penis in der Scheide zum Orgasmus. Denn das Lustzentrum bei Mädchen - der Kitzler - liegt außerhalb der Scheide. Und da kommt beim Sex weder ein großer noch ein kleiner Penis richtig hin. Für ihre Befriedigung ist die Größe also unwesentlich.

Eine Ausnahme! Wo die Größe wirklich zählt!

Die Größe zählt vor allem dann, wenn ein Junge nach passenden Kondomen sucht! Da kommt es auf den Umfang an. Denn der Umfang durch zwei geteilt und in Millimeter umgerechnet, ergibt die passende Kondomgröße. Wenn auf der Kondompackung zum Beispiel 50 mm steht, passt das Kondom einem Jungen mit 10 Zentimeter Penisumfang. Andersherum: Hat ein Junge einen Penisumfang von 12 Zentimeter, passt ihm ein Kondom mit der Größenangabe 60 Millimeter.

