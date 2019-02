Pascal Kappés: Lief etwas mit Lea vor der Trennung von Denisé?

Pascal & Denisé Kappés: Ist sie der Trennungsgrund?

Der Rosenkrieg zwischen Pascal (28) und Denisé Kappés (28) hat die Community gespalten. Bis heute ist nicht klar, was zwischen dem verheirateten Paar passiert ist. Die Fans hatten wilde Spekulationen aufgestellt. Die Theorie, der ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller habe seine schwangere Frau Denisé betrogen hielt sich über Wochen hinweg. Auch die plötzlich Beziehung zu seiner neuen Freundin, Lea Marie Karrenbrock (21) heizte die Gerüchteküche an. Hat Pascal seine Ex mit Lea betrogen? Nun verrät der einstige Mister Saarland intime Details...

Pascal Kappés verrät pikante Details

In einer Fragerunde auf Instagram, verrät Pascal offen wie nie, wann er Lea kennengelernt hat. Laut eigener Aussage hat er seine jetzige Freundin im Juni 2018 kennengelernt. Tatsächlich ist das derselbe Monat, in dem er sich von Denise trennte! Beide gaben am 4. Juni das offizielle Liebes-Aus bekannt. Ob die beiden sich tatsächlich noch während der Beziehung von Pascal und Denisé kennen und lieben gelernt haben, ist unbekannt.

