Paris Hilton: Video-Skandal!

In ihrem neuen Clip befriedigt sich ein Junge selbst - nachdem ihm Paris Hilton ihren Song ins Ohr gesäuselt hat . . .

Noch wurde die neue Single "Nothing In This World" von Paris Hilton (25) nicht einmal veröffentlicht - da wird schon heiß über das dazugehörige Video diskutiert.

Was ist zu sehen? Paris - in Hemdchen und Slip - haucht ihren Song ins Ohr eines ca. 12-jährigen Jungen. Als er später allein im Bett liegt, schaut er sich Bilder von Paris in einem Magazin an - und holt sich unter der Bettdecke offenbar einen runter.

Bereits im Vorfeld gibt es unterschiedliche Stimmen: Ist das nicht eigentlich eine ganz normale Situation? Oder doch eher Pädophilie (die erotische Neigung Erwachsener zu Kindern)? Das muss wahrscheinlich jeder selbst beurteilen . . .

