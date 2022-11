Oben beim Sex! Ich trau mich nicht!

Mariella, 16: Ich hab schon zwei Mal mit meinem Freund geschlafen – beide Male in der Missionarsstellung. Jetzt möchte er, dass ich beim Sex auch mal oben bin. Wir waren auch schon kurz davor. Aber dann hab ich mich doch nicht getraut. Ich hab Angst, etwas falsch zu machen oder dass es ihm nicht gefallen wird. Dabei würde ich ihm so gern auch körperlich zeigen, wie sehr ich ihn liebe. Wie kann ich meine Angst überwinden?

Dr.-Sommer-Team: Setzt Dich nicht so unter Druck

Liebe Mariella,

es geht ganz vielen Mädchen so, dass sie aufgeregt oder unsicher sind, wenn sie beim Sex oben liegen oder sitzen. Und das ist verständlich. Schließlich ist es in dieser Position so, dass vor allem das Mädchen die Bewegungen bestimmt. Doch mach Dir deswegen nicht so großen Stress.

Probiere es erst mal aus, wie es sich überhaupt anfühlt, wenn Du auf ihm bist und seinen Penis in Dir und seinen Körper unter Dir spürst. Beginne mit leichten Bewegungen vor und zurück oder hoch und runter. Du kannst Dich dabei mit den Händen neben seinen Schultern abstützen. Dann ist es nicht so anstrengend. Schon nach einigen Versuchen wirst Du merken, welche Bewegungen Dir gefallen oder bei welchen Dein Freund besonders reagiert. Wenn Du unsicher bist, frag ihn: "Gefällt es die so?" Oder: "Ist es für Dich auch so schön, wie für mich?"

Bedenke dabei, dass es nicht nur darum geht, Deinen Freund glücklich zu machen. Es geht auch darum, dass Du tolle Gefühle erlebst. Denn Dein Freund wird es ganz sicher erregend finden, wenn Du auf ihm richtig in Stimmung kommst. Und er wird es sicher aufregend und spannend finden, wenn er nicht immer den Takt vorgeben muss sondern entspannt genießen und Dir zuschauen kann. Das ist anfangs ungewohnt, wird aber von Mal zu Mal selbstverständlicher. Und wenn es doch keine Lieblingsstellung von Dir wird, dann steh dazu. Du musst ja nicht die ganze Zeit oben liegen. Sex ist ja etwas, was beide gestalten. Viel Spaß beim Entdecken neuer Gefühle.

Dein Dr.-Sommer-Team

