Nightwish: Warum flog Tarja aus der Band?

Schon seit einem Jahr reden die Sängerin und ihrer Bandkollegen nicht mehr miteinander!

Einen so hochoffiziellen Rausschmiss gibt es selten - da scheint sich bei Nightwish ein Mega-Frust aufgestaut zu haben.

In einem offenen Brief an ihre Frontfrau gaben Tuomas, Jukka, Emoou und Marco Tarja Turunen den Laufpass - und erklärten den Fans ihre Gründe.

"Deine Einstellung und dein Verhalten passen nicht mehr zu Nightwish. Es sind Eigenschaften, von denen ich niemals erwartet hätte, sie in meiner guten alten Freundin zu sehen. Menschen, die ein Jahr lang nicht miteinander reden gehören nicht in die selbe Band", schreibt Tuomas.

Tarja soll schon früher mit ihrem Ausstieg gedroht haben, ihren Kollegen gesagt haben: "Ich brauche Nightwish nicht mehr." "Leider sind dir Geld, Geschäfte und all die Dinge, die nichts mit Gefühlen zu tun haben, viel wichtiger geworden. Du bist der Meinung, dass du dich und deine musikalische Karriere für Nightwish geopfert hast, anstatt zu sehen, was dir Nightwish gegeben hat", bedauert Tuomas.

Angeblich erschien die Frontfrau fast nie zu den Proben, bestand darauf, getrennt von den anderen zu fliegen, und wollte mehr Geld als alle anderen. Tuomas über den Rauswurf: "Wir sind nicht besonders stolz auf diese Entscheidung, aber du hast uns keine Wahl gelassen. Die Kluft zwischen uns ist einfach zu groß. Diese Entscheidung wurde von uns vier Bandmitgliedern zusammen getroffen. Wir sind über den Punkt hinaus, an dem man Dinge noch durch Gespräche regeln könnte." Das soll aber nicht das Ende von Nighwish sein - die Band will mit einer anderen Sängerin weitermachen.

Auf www.nightwish.com kannst du dir den ganzen Brief durchlesen.

