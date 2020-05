Pancake Revival auf Social Media

Nach Bananenbrot und Co. kommt nun der nächste Trend: Pancake Cereals sind das neue Soul-Food zum Frühstück. Auf sämtlichen Social Media Kanälen wie Insta, TikTok und Youtube wird dieser Frühstücks-Kracher gerade mega gehypt! Es gibt bereits zahlreiche Tutorials zur Zubereitung - Zeit also, diese Pancake-Variation mal auszuprobieren!

Pancake Cereal - Was ist das?

Easy formuliert, handelt es sich dabei einfach um Mini-Pfannkuchen, die in einer Schüssel wie Müsli zum Frühstück verspeist werden. Die Pancakes sind dabei so klein, wie gewöhnliche Cornflakes. Für den ultimativen Trend-Genuss einfach die Miniküchlein backen, ab in eine Müslischale, dazu dein Lieblings-Topping et voilá!- fertig ist dein Pancake Cereal - eine echt coole Frühstücksidee, auch zum Mitnehmen!

Zubereitung der Mini-Pancakes

Eigentlich brauchst du für den Teig kein spezielles Rezept. Ob du einen veganen, glutenfreien oder herkömmlichen Pancake-Teig verwendest, ist also völlig egal. Für die traditionelle Zubereitung von Pancakes benötigst du:

200 g Mehl

1 TL Backpulver

1 großes Ei

1 Tüte Vanillezucker

1 Prise Salz

100 ml Milch

1 TL Butter für die Pfanne

Nachdem du alle Zutaten zu einem gleichmäßigen Teig verrührt hast, kommt es nun darauf an, die Pancakes möglichst klein in der Pfanne auszubacken. Für die optimalen Pancake Cereals gibst du also den Teig am besten mit einem Spritzbeutel, einer Flasche oder einem kleinen Löffel in die Pfanne. Wie bei normalen Pancakes auch, einfach von beiden Seiten schön goldbraun backen. Danach gibst du die fertigen Pancake-Cereals in eine Müslischüssel und toppst das Ganze mit frischem Obst, Nussmus oder Ahornsirup. Hier kannst du dich kreativ austoben und wirklich alles nehmen, was dir am besten schmeckt! Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit mit diesem genialen Foodtrend!

