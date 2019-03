Netflix: Die besten Filme & Serien zum Weltfrauentag

Du bist du! Und zwar 365 Tage im Jahr. Aber an einem Tag wird das Girlsein eben ganz besonders gefeiert: Und zwar heute, am 8. März, dem Internationalen Weltfrauentag. Girls und Frauen auf Netflix sind Girls und Fauen aus dem echten Leben. Und da fällt sofort auf: Sie sind alle total unterschiedlich. Jeder Charakter, jede Rolle steht für sich selbst. Mal sind es beste Freundinnen, mal Einzelgängerinnen, mal noch auf der Suche nach ihrer Bestimmung. Sie sind selbstbewusst, selbstbestimmt und politisch, aber manchmal auch ruhig oder traurig. Egal wie gegensätzlich sie auf den ersten Blick scheinen: Ob Lady Gaga, Jessica Jones, Veronica Lodge oder Marie Kondo – ihre Vielseitigkeit zeichnet sie aus.

1. Haus des Geldes

Tokio hat die Lage unter Kontrolle. Netflix

Laute und rebellische Frauen, wie Tokio (Úrsula Corberó) aus "Haus des Geldes", sagen wo es langgeht. Sie gehen ihren eigenen Weg und wissen, was sie wollen.

2. Chilling Adventures of Sabrina

Sabrina ist alles andere als ein normales Girl... Netflix

Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) muss ihr Identität als Tochter eines Hexenmeisters und einer sterblichen Mutter erst finden. Dabei versucht sie immer auf ihre innere Stimme zu hören, lässt sich nicht unterkriegen - ein echtes Powergirl.

3. What Happened, Miss Simone?

Nina Simones Leben war nicht nur die Musik. Netflix

In der Netflix Original Dokumenation "What Happened, Miss Simone?" wird das Leben der Musikerin Nina Simone beleuchtet. Sie kämpfte für Rechte und engagierte sich für Frauen in einer Zeit, als diese noch wenig Mitspracherecht hatten. Sie nutzte ihre Bekanntheit als Pianistin und Sängerin, um sich als Bürgerrechtsaktivistin in den USA einzusetzen. Stark!

4. Gilmore Girls

Mutter-Tochter-Dreamteam: Lorelai und Rory. Netflix

In 7 Staffeln durchleben Rory (Alexis Bledel) und ihre Mom Lorelai (Lauren Graham), die ihre Tochter bereits mit 16 bekam, so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Doch auch wenn es harte Zeiten gibt, die beiden Mädels halten zusammen – und würden alles füreinander tun.

5. Riverdale

Veronica kämpft in "Riverdale" für ihre Freunde Netflix

Kaum jemand geht so cool mit dunklen Geheimnissen und fiesen Intrigen um wie Veronica Lodge (Camila Mendes) aus "Riverdale".

6. ROMA

Roma wurde dieses Jahr mit drei Oscars ausgezeichnet. Netflix

Ruhige Frauen wie Cleo aus Roma brauchen wenige Worte, um ihre wahre Stärke zu zeigen. Die bewegende Geschichte der Haushälterin Cleo Gutiérrez (Yalitza Aparicio) im politisch instabilen Mexiko der 1970er Jahre berührt zutiefst.

7. Jessica Jones

Taffes Girl und Ex-Superheldin: Jessica Jones Netflix

Von ihrer traumatischen Vergangenheit verfolgt, will Jessica Jones (Krysten Ritter) als Privatdetektivin ihren Peiniger aufspüren...

8. Gaga Five Foot Two

Lady Gaga gibt üngewöhnliche Einblicke... Netflix

Die Dokumentation "Five Foot Two" über Popstar Lady Gaga zeigt das Leben des Ausnahmestars. Berührend, melancholisch und atemberaubend.

9. Aufräumen mit Marie Kondo

Top organisiert: Marie Kondo Netflix

Aktueller Quotenhit auf Netflix: "Aufräumen mit Marie Kondo." Für alle, die im Chaos versinken oder einfach mal Struktur ins Leben bringen wollen.

