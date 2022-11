Nach dem Sex: Wie mach ich das mit dem Kondom?

Baretta: Ich will mit meiner Freundin das erste Mal schlafen. Hab mich auch hier bei euch ausgiebig informiert, und muss sagen: Tolle Sache! Das mit der Verhütung ist mir ja klar. ABER: Was mache ich mit dem Kondom, wenn ich gekommen bin, also nachdem ich den Penis aus der Scheide gezogen habe? Soll ich dann aufstehen und ins Bad gehen und mich säubern oder wie? Dass Kondome in den Müll gehören weiß ich. Aber halt nicht, wie ich mich nach dem Orgasmus verhalten soll!

Dr.-Sommer-Team: Für das Verhalten nach dem Sex - also wenn du den Penis samt Kondom aus der Scheide gezogen hast - gibt's keine festen Verhaltensregeln.

Klar ist aber: Ihr müsst auf jeden Fall verhindern, dass nachträglich noch Sperma an die Scheide gelangt. Damit das nicht passiert, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Welche ihr wählt, hängt davon ab, was ihr nach dem Sex noch vorhabt.

Hier ein paar Vorschläge, wie du dich nach dem Sex verhalten kannst:

» Wenn ihr danach noch kuscheln wollt!

» Wenn ihr noch mal miteinander schlafen wollt!

» Wenn ihr danach aufstehen wollt!

