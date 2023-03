Muskeln aufbauen! So wirkst Du männlicher!

Wir erklären, was dabei hilft, Deine Muskeln zu stärken.

Knapp 20 Prozent der Jungen zwischen 11 und 17 Jahren wären gern athletischer. Das heißt, sie hätten gern mehr Muskeln oder ein sportlicheres Aussehen. Dabei ist das für Jungen in diesem Alter gar nicht so leicht zu erreichen. Denn ihr Körper ist in dieser Zeit vor allem mit Längenwachstum beschäftigt und auch die inneren Veränderungen beanspruchen viel Energie. So sind dem jugendlichen Körper im Muskelaufbau natürliche Grenzen gesetzt.

Um ein cooles Six-Pack oder einen ausgeprägten Bizeps zu bekommen, müssen Jungs sich also oftmals noch etwas gedulden. Trotzdem sind Sport und die richtige Ernährung auch für sie der Schlüssel zu einem stabilen Körperbau als junger Mann.