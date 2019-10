MTV EMAs 2019: Die Award-Show des Jahres

In ein paar Wochen ist es soweit: In Sevilla/Spanien wird am 3. November 2019 der rote Teppich ausgerollt – denn die MTV EMAs werden zum 26. Mal verliehen. Und eines ist sicher: Die erfolgreichsten Stars der Welt werden vor Ort sein! 2018 waren bei den EMAs zum Beispiel Hailee Steinfeld, Little Mix, Nicki Minaj, Panic! At The Disco, Camila Cabello dabei.

Das sind die Nominierten der MTV Europe Music Awards

BEST VIDEO

Ariana Grande – thank u, next

Billie Eilish – bad guy

Lil Nas X – Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

ROSALÍA, J Balvin – Con Altura ft. El Guincho

Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco



BEST ARTIST

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift



BEST COLLABORATION

BTS, Halsey – Boy With Luv

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Mark Ronson, Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart

ROSALÍA, J Balvin – Con Altura ft. El Guincho

Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita

The Chainsmokers, Bebe Rexha – Call You Mine



BEST NEW

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel



BEST POP

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes



BEST HIP-HOP

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

Bis zum 2. November um 23.59 Uhr kannst du in diesen und weiteren Kategorien auf der Website MTVEMA.COM für deine Favoriten abstimmen!

MTV EMAs 2019: Gewinne eine Reise zur Musik-Show des Jahres

Hier kannst du die Award-Show gucken

Am 3. November kannst du die MTV EMAs um 21 Uhr live im Free-TV auf MTV oder Online gucken.