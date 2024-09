"Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez"-Showrunner äußert sich zu den Vorwürfen von Erik Menendez!

In einem Interview mit Entertainment Weekly hat Ryan Murphy auf Erik Menendez‘ Aussagen reagiert: "Ich finde es interessant, dass er eine Erklärung abgegeben hat, ohne die Serie gesehen zu haben. Ich weiß, dass er die Serie im Gefängnis nicht gesehen hat. Ich hoffe aber, dass er die Serie sieht, dass er die Arbeit sieht, die Cooper Koch geleistet hat. Ich glaube, es ist hart, sein eigenes Leben auf dem Bildschirm zu sehen. Es sind 30 Jahre seit dem Fall vergangen – das ist schwer."

Dann geht er genauer auf die Serie ein und versucht Eriks Einwände zu widerlegen: "Die Sache, die ich interessant finde, die er in seinem Statement nicht erwähnt, […] ist, dass, wenn man die Serie anschaut, ich würde sagen, 60 bis 65 % der Show in den Drehbüchern und in der Serienform sich um den Missbrauch drehen und um das, was sie sagen, dass ihnen passiert ist. Wir machen das sehr sorgfältig und wir geben ihnen ihren Tag vor Gericht und sie sprechen offen darüber. Wir stellen die Fakten aus ihrer Sicht dar. Wir haben drei Jahre lang recherchiert, und das ist alles wahr. Ich hatte ein riesiges Team, und das brauche ich auch, wenn ich diese Biopics mache und ich finde, das sollten die Leute wissen."

Zum Schluss geht er nochmal näher auf die Vorwürfe von Erik Menendez ein, dass das Thema sexueller Missbrauch kaum und in ihrem Fall falsch in der Serie dargestellt wurde: "Wir befinden uns jetzt in einem Zeitalter, in dem die Leute wirklich über sexuellen Missbrauch sprechen können, was ich nicht hatten, als ich jünger war. Ich verstehe, dass es kontrovers sein kann, darüber zu sprechen und über alle Gesichtspunkte zu schreiben. Das Interessante an dieser "Monster"-Staffel ist, dass es eine Art Rashomon-Ansatz ist, bei dem vier Personen involviert waren, von denen zwei tot sind und zwei noch leben. Aber was ist mit den Eltern? Wir hatten eine Verpflichtung gegenüber allen Geschichtenerzählern, auch deren Perspektive auf der Grundlage unserer Recherchen einzubringen, was wir auch getan haben."