"Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez": Das machen die Brüder heute!

Lyle heiratete am 02. Juli 1996 Anna Eriksson, ein ehemaliges Model und Empfangsdame. Sie wurde kurz nach seinem ersten Prozess seine Brieffreundin. 2001 reichte sie jedoch die Scheidung ein, denn sie fand heraus, dass Lyle sie mit einer anderen Brieffreundin betrog. Zwei Jahre nach der Scheidung heiratete Lyle erneut: Rebecca Sneed, eine Strafverteidigerin und Lyles Brieffreundin seit 1993.

Erik hat nach seiner Inhaftierung ebenfalls eine Brieffreundin geheiratet. Am 12. Juni 1999 nahm er Tammi Ruth Saccoman zu seiner Frau. Die Zwei verliebten sich durch die Briefe, die sie sich schreiben, ineinander. Tammi hat 2005 mit "They Said We'd Never Make It: My Life with Erik Menendez" sogar ein Buch über ihre Beziehung veröffentlicht.