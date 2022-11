Miranda Cosgrove: Geburtstagsparty mit den Sprouse Twins!

Ihren 16. Geburtstag am 14. Mai feierte "iCarly" mit Promi-Freunden!

Schauplatz der Party war der Siren Studios-Club in Los Angeles (US-Bundesstaat Kalifornien). Unter den Überraschungsgeschenken war eine Riesentorte und eine teure Gitarre, die sie von ihrem "iCarly"-Sender Nickelodeon bekam.

Unter den Gästen waren neben ihren "iCarly"-Kollegen Jennette McCurdy alias Sam und Nathan Kress alias Freddie die Schauspielerin Keke Palmer und die Sprouse Twins Dylan und Cole!

In ihrer Heimat USA ist Miranda die neue TV-Quoten-Queen von Hollywood. Mit über sieben Millionen US-Zuschauern schlägt ihre Serie "iCarly" sogar "Hannah Montana"!

Gegenüber dem amerikanischen People -Magazin verriet Miranda. "Ich war [[vor der Party]] zunächst etwas nervös, aber als ich dann merkte, wie viel Spaß es machte, konnte ich nicht mehr glücklicher sein."

Obwohl sie endlich das in den USA für den Führerschein erforderliche Alter von 16 Jahren erreicht hat, weiß Miranda noch nicht, welches Auto sie sich zulegen soll:

"Meine Mutter will mir einen Prius kaufen. Ich dagegen finde den Beetle von Volkswagen supersüß und es gibt ihn auch in verschiedenen Farben, aber meine Mom findet ihn doof, deswegen darf ich keinen haben."

Über ihre Zukunftspläne verriet Miranda: "Ich fände es aufregend, in einem anderen US-Bundesstaat aufs College zu gehen. Ich möchte gerne auf die New York University und mich dort weiter orientieren, aber meine Eltern möchten, dass ich auf die University of Southern California gehe."