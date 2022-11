Mir wird oft schwarz vor Augen!

Pia, 15: Ich weiß nicht was mit mir los ist. In den letzten Wochen ist mir schon drei Mal ganz schwarz vor den Augen geworden und ich hab weiche Knie bekommen. Schwindelig war mir auch. Ich hab voll Angst, dass ich eine schlimme Krankheit habe. Könnt ihr mir sagen, was das ist?

Dr.-Sommer-Team: Wahrscheinlich hast du einen niedrigen Blutdruck

Liebe Pia,

was du beschreibst, kennen viele junge Frauen. Meistens ist die Ursache, dass der Blutdruck zu niedrig ist. Das heißt, der Körper bekommt sozusagen nicht genug Power um sich gut und fit zu fühlen. Deshalb startet er ein Notprogramm mit deutlichen Signalen: Schwindel, Sterne vor den Augen, Ohnmacht, weiche Knie oder dein "schwarz vor Augen werden". Alles Hinweise für dich, dass es deinem Körper gerade nicht gut geht. Woher kommt das? Niedriger Blutdruck wird unter anderem vererbt. Es kann aber auch sein, dass du deinem Körper zum Beispiel am Morgen nicht genug Zeit gegeben hast, in Schwung zu kommen. Wer zu schnell aus dem Bett springt, bekommt dann schon mal weiche Knie. Es kann aber auch sein, dass schnelles Wachstum, deine Regel, starke Gewichtsabnahme, Angst oder eine beginnende Krankheit dazu führen, dass du nicht so belastbar bist wie sonst. Wenn dir das wieder passiert, setze dich erst Mal schnell hin. Denn nach dem Schwarzsehen kann es auch passieren, dass du ohnmächtig wirst. Und wer unkontrolliert hinfällt, kann sich böse verletzen. Was immer hilft: Füße hoch legen, frische Luft reinlassen und ein Glas Wasser trinken. Oft geht es dann recht schnell wieder besser. Wenn du dir trotzdem noch Sorgen machst, lass Dich von einem Arzt checken.

Gute Besserung wünscht Dir,

Dein Dr.-Sommer-Team!

