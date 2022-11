Miley zieht aus - Stress mit Mama Tish!

Im Moment plant Miley Cyrus ihren Auszug - und gerät ständig mit ihrer Mutter aneinander, wenn es um die Einrichtung ihres neuen Zuhauses geht!

Kommt dir das bekannt vor? Deiner Mutter gefällt eine Sache - und dir überhaupt nicht? Miley Cyrus (17) geht's da ganz genauso!

"Ich werde ausziehen und meine Mama wird mir mit dem Einrichten helfen", erklärte Miley jetzt in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live". "Aber unser Geschmack könnte nicht unterschiedlicher sein, also habe ich das Gefühl, dass es jede Menge Streit bei Ikea geben wird. Das wird nicht gut!"

Während Miley alles lieber ganz einfach halten würde, steht Mama Tish auf die etwas kitschigere Variante: "Meine Mama will Kronleuchter und so, aber ich will alles in meinem Haus anfassen können, ohne Angst zu haben, dass ich etwas kaputt mache."

Aber meistens versteht sich Miley super mit ihrer Familie - auch wenn es oft Stress gibt: "Ich kann das ungezogenste Kind der Welt sein", gibt sie zu. "Ich streite mich mit meinen Eltern, aber im Großen und Ganzen stehen wir uns sehr nahe. Meine Mutter und ich sind uns näher als irgendwelche anderen Mütter und Töchter - das sagen uns die Leute die ganze Zeit. Aber das heißt nicht, dass ich sie nicht verrückt mache."

