Miley Cyrus: Mit 14 Jahren outete sie sich als bisexuell!

Dass Miley bisexuell ist, gibt die Sängerin schon länger zu! Jetzt verrät sie allerdings, dass sie das schon vor vielen Jahren wusste!

Mit 14 Jahren outete sie sich vor ihrer Mutter. Damals startete gerade "Hannah Montana" im TV und somit ihre Weltkarriere! "Ich erinnere mich daran, wie ich ihr erzählt habe, dass ich Frauen auf eine andere Art bewundere. Und sie fragte mich, was ich damit meinte. Ich antwortete: Ich liebe sie. Ich liebe sie, so wie ich Jungs liebe. Es war sehr schwer für sie, das zu verstehen. Aber sie glaubt mehr an mich als an irgendeinen Gott. Ich habe sie nur darum gebeten, mich zu akzeptieren. Und das hat sie getan", erzählt sie dem Paper Magazine

Wie cool! Eine richtige lange Beziehung hatte Miley offiziell noch nie mit einer Frau, aber wer weißm, vielleicht kommt das noch! Wir finden deinen Mut toll, Miley!