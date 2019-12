Sängerin, Schauspielerin und Tattoo-Liebhaberin! Miley Cyrus lässt sich gerne mal tätowieren, dass wissen wir. Die "Don't Call Me Angel'-Sängerin lebt gerade in Scheidung, mit ihrem Noch-Ehemann Liam Hemsworth … Ihr neustes Tattoo "Freedom" steht für ihre Freiheit, welche sie sich gerade wieder zurück kämpft. Miley ist ihre Freiheit extrem wichtig! Dass hat sie bereits des Öfteren, in vielen Interviews und in den sozialen Medien, erzählt.