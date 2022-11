Meltem Acikgöz: Zurück im Burgerladen?

Am vergangenen Samstag ist ihr großer Traum geplatzt! Meltem Acikgöz musste sich im Finale von "Deutschland sucht den Superstar" ihrer blonden Mitstreiterin Aneta Sablik geschlagen geben. Wie geht es jetzt mit der 24-Jährigen weiter?

Eine Rückkehr ist gerade allerdings ausgeschlossen. Meltem will sich weiterhin auf die Musik konzentrieren. Und die Chancen stehen gut. Immerhin ist ihre Single "Explosion In My Heart" noch immer auf Platz 3 der iTunes-Charts.

Außerdem will sie weiterhin an ihrer Online-Karriere festhalten. "Ja, ich werde weiter YouTube-Videos machen", bestätigt Meltem im BRAVO.de-Interview. "Mich kennen die Leute schon seit zwei Jahren durch YouTube. Und das ist ein großer Vorteil. Nach zwei Jahren war ich immer noch nicht out, die Leute haben sich an mich erinnert, meine Musik gehört."