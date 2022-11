Helena, 13: Meine Scheide juckt ganz fürchterlich. Kann es sein, dass ich einen Scheidenpilz habe? Mir ist das total peinlich und ich möchte es meiner Mutter nicht sagen. Was kann ich tun?

Dr.-Sommer-Team: Ja. Es klingt nach einem Scheidenpilz!

Liebe Helena,

Du hast Recht. Dieses starke Jucken oder auch Brennen an Scheide und Schamlippen ist das deutliche Zeichen einer Pilzerkrankung. Im Sommer oder auch im Urlaub bekommen sie viele Mädchen, weil der Körper auf Reisen oder Ausflügen mit vielen fremden Keimen in Kontakt kommt – auch an der Scheide. Und deshalb können auch Mädchen einen Scheidenpilz bekommen, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten. Mit mangelnder Hygiene hat es ebenfalls nichts zu tun. Wenn das Immunsystem etwas geschwächt ist, sind Mädchen allerdings anfälliger dafür. Es kann einen also treffen, oder nicht.

Deshalb gibt es auch keinen Anlass, sich deswegen zu schämen. Es ist zwar etwas unangenehm, über so ein Thema zu sprechen. Aber letztlich solltest Du Dich überwinden. Denn erstens brauchst Du jetzt schnell ein Medikament dagegen. Von allein geht ein Scheidenpilz nämlich nicht weg. Und zweitens kannst oder solltest Du das Medikament ja nicht von Deinem Taschengeld kaufen. Du musst es also Deiner Mutter anvertrauen, damit sie die Medizin besorgen oder Dir das Geld dafür geben kann.

Mach es kurz und knapp: "Mama. Ich hab einen Scheidenpilz und will mir aus der Apotheke was dagegen besorgen. Kannst Du mir bitte Geld dafür geben?" Das war‘s schon. Das Mittel gibt es ohne Rezept. Es ist meist eine Creme und ein Zäpfchen zum Einführen in die Scheide. Damit geht das Jucken schnell wieder weg. Gute Besserung wünscht Dir,

Dein Dr.-Sommer-Team

