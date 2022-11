Meine Periode ist unregelmäßig!

Melli, 12: Ich habe jetzt seit August meine Periode. Aber sie kommen immer an einem anderen Tag, als ich sie zu Anfang bekommen habe. Also immer in einem unregelmäßigen Abstand. Woran liegt das und was kann ich dagegen tun?

Dr.-Sommer-Team: Das kommt zu Beginn häufig vor!

Liebe Melli,

keine Sorge. Es ist ganz normal, wenn Deine Periode in den ersten Monaten oder auch Jahren nicht immer genau im selben Abstand kommen. Einige Tage mehr oder wenige im Vergleich zur letzten Regel sind also unbedenklich. Manchmal können die Abweichungen sogar mehrere Wochen dauern. Der Körper verändert sich nämlich in der Pubertät so sehr, dass solche Unregelmäßigkeiten schon mal passieren können.

Aber nicht nur die Hormone, sondern auch Stress, Ärger, intensive Gefühle wie Verliebtheit oder Kummer können auf den Abstand von einer Regel zur nächsten wirken. Genau wie extreme Gewichtsschwankungen oder Krankheiten und die Einnahme von Medikamenten.

Wenn Du sehr unter der Unregelmäßigkeit leidest oder Dir immer noch Sorgen machst, dann sprich mit einem Kinder- und Jugendarzt oder Frauenarzt darüber. Dafür sind beide Fachärzte die richtigen Ansprechpartner.

Dein Dr.-Sommer-Team

