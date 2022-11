Die fünf häufigsten Regelprobleme!

Die hormonelle Lage des Körpers während der Regel führt bei einigen Mädchen zu gedrückter bis schlechter Stimmung, Kopfschmerzen oder auch Übelkeit - manchmal auch schon an den Tagen vor der Regel. Mädchen, die sehr darunter leiden, können deswegen zum Frauenarzt gehen. Auch dafür gibt es Lösungen. Damit muss sich niemand unnötig rumärgern.

In jedem Fall gilt: Wenn eine Mädchen in irgendeiner Form unsicher ist, was die weiblichen Aspekte seiner Gesundheit angeht, dann kann es den Frauenarzt um Rat fragen. Denn auch für ein klärendes Gespräch ist er/sie da. Nicht nur in Notfällen oder für die Pille.