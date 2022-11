Meine Freundin redet nur von sich!

Kritik kommt am besten an, wenn Du keinen Vorwurf sondern eine Bitte formulierst und von Deinen Gefühlen sprichst. Zum Beispiel so: "Ich möchte dir so gern etwas von mir erzählen. Und mir fällt auf, dass du während ich erzähle oft mit deinen Themen ablenkst. Das ärgert mich. Bitte hör mir auch so aufmerksam zu, wie ich es mache."

Oder sprich es in einem Moment an, in dem sie besonders viel von sich erzählt: "Weißt du, dass du jetzt schon X Minuten nur von Dir erzählst und mir gar nicht richtig zuhörst, wenn ich was antworte? Ich möchte mich aber gern mit dir unterhalten und nicht nur zuhören. Bitte achte mal darauf und lass mich ausreden, wenn ich etwas erzählen will."