Meine Freundin ist mit meinem Schwarm zusammen!

Lucie, 14: Ich bin schon seit ein paar Monaten richtig doll in einen Jungen verliebt und habe sogar schon versucht ihn auf mich aufmerksam zu machen. Aber das hat nicht wirklich geklappt. Jetzt ist eine meiner Freundinnen mit ihm zusammen und erzählt mir die ganze Zeit wie toll er ist. Ich bin immer noch schwer in ihn verliebt. Und es nervt, wenn ich die beiden zusammen sehe. Was soll ich tun?

Liebe Lucie,

es tut weh, wenn Die Freundin davon erzählt, was sie alles mit Deinem Schwarm erlebt. Jedes Wort versetzt Dir einen Stich. Deshalb quäle Dich nicht länger und sei ehrlich zu ihr und Dir selber. Sag ihr: „Ich bin auch in ihn verliebt und kann es nicht aushalten, von Euch als Liebespaar zu hören. Also entweder wir reden nicht mehr über ihn, oder ich werde mal eine Zeit was mit meinen anderen Freunden unternehmen. Das macht mich sonst total traurig.“ Vielleicht war ihr das bisher nicht klar. Nur wenn Du offen damit umgehst, wird sie es verstehen. Wenn es Dir unangenehm ist, dann bitte sie, es nicht weiter zu erzählen. Wenn Du Angst hast, dass sie es doch tut, behalte es für Dich. Schütze Dich aber trotzdem, in dem Du etwas auf Abstand gehst. Es reicht auch zu sagen: “Lass uns nicht so viel über Jungs reden, wenn wir was zusammen machen. Ich hab ja gerade keinen Freund, und dann nervt mich das.“ Überlege Dir, was für Dich wirklich das Beste ist. Denn es geht vor allem darum, dass Du Dich von den Geschichten nicht runterziehen lässt. Von selber wird sie nicht aufhören zu erzählen, weil sie die Geschichten ja toll findet. Also sorge aktiv dafür, dass Du vor ihnen verschont bleibst.

Dein Sommer-Team

