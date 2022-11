Meine Brüste sind nicht schön!

Vanessa, 14: Mein Freund und ich würden gern Sex haben. Aber ich bin sehr unzufrieden mit dem Aussehen meiner Brüste. Bei anderen Mädchen in meinem Alter sehen sie nicht so aus. Sie sind nicht so richtig rund, sondern eher kegelförmig und größer könnten sie auch ruhig sein. Außerdem sind meine Brustwarzen weich. Ich hab Angst, dass ich mich deshalb beim Sex unwohl fühle und total abgelenkt bin. Was kann ich dagegen tun?

Dr.-Sommer-Team: Versuche Deinen Körper zu akzeptieren!

Liebe Vanessa,

viele Mädchen schreiben uns, weil sie mit dem Aussehen ihrer Brüste unzufrieden sind. Vielleicht ist es ein kleiner Trost für Dich, dass uns noch nie ein Junge geschrieben hat, weil er die Brüste seiner Freundin nicht leiden mag. Denn Jungen können sich für sehr unterschiedliche Formen und Größen von Brüsten begeistern. Und ziemlich sicher wird es auch bei Deinem Freund so sein, dass er Deine Brüste wunderbar findet. Versuche daran zu denken, wenn Ihr Euch das erste Mal körperlich näher kommt. Und wenn Du noch nicht so weit bist, Dich ihm zu zeigen, dann stehe dazu.

Es ist normal, wenn Du Dich mit 14 Jahren noch nicht ganz selbstbewusst und nackt vor Deinem Freund ausziehen magst. Kannst Du ihm von Deiner Unsicherheit erzählen? Vielleicht hat er ja auch ein bisschen Angst davor, wie Du seinen Körper finden wirst. Es wäre für Euch beide entlastend, wenn Ihr Euch vor dem ersten Mal über Eure Bedenken austauscht.

Versuche außerdem in Zukunft nicht nur die Stellen Deines Körpers zu sehen, die Dir nicht so gefallen. Schau auch dorthin, wo Du Dich schön findest oder etwas Besonderes an Dir entdeckst. Je älter Du wirst, desto mehr wirst Du lernen, Dich mit Deinem Körper anzufreunden. Das geht leider nicht von heute auf morgen. Aber Du kannst heute schon damit anfangen.

Dein Dr.-Sommer-Team

