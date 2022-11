Mein Schwarm liebt meinen Kumpel!

Jesse, 15: Ich habe mich in eine Klassenkameradin verliebt. Aber sie will nur etwas von meinem besten Freund. Zumindest glaube ich das, weil sie immer nur mit ihm flirtet. Was soll ich denn jetzt machen?

Dr.-Sommer-Team: Rede trotzdem mit ihr!

Hallo Jesse,

das ist sicher hart für Dich, wenn Du die beiden flirten siehst. Aber gib nicht zu früh auf. Wer weiß, wie sie wirklich für Deinen Freund empfindet? Es kann natürlich sein, dass sie in ihn verliebt ist. Vielleicht findet sie es aber auch einfach nur spannend, mit ihm zu flirten. Noch weißt Du es nicht genau. Deshalb hast Du immer noch Chancen. Also tue etwas. Du musst ihr nicht gleich einen Liebesbrief schreiben. Aber sie darf gern merken, dass Du Dich sehr für sie interessierst. Das kannst Du erreichen, in dem Du zum Beispiel mit ihr über Dinge sprichst, für die sie sich auch interessiert. Oder Du sagst ihr etwas nettes - ein Kompliment - das Dir gerade einfällt. Hat sie etwas Neues an? Ist sie heute besonders hübsch? Findest Du etwas gut, was sie gemacht hat? Hast Du einen Film gesehen, den Du ihr empfehlen möchtest, weil er ihr gefallen würde? All das sind Dinge, die Du ihr sagen kannst. Sie wird sich sicher darüber freuen. Und wenn ihr euch gerade nett unterhaltet, dann kannst Du ihr ruhig sagen, dass Du sie wirklich gern hast. Warte ab, wie sie reagiert. Lächelt sie Dich an? Dann verrate ihr, dass es sogar mehr als gern ist. Wenn Du Dich das in dem Moment nicht traust, ist es aber auch nicht schlimm. Mache einen Schritt nach dem anderen. Wir können Dir nicht versprechen, dass sie sich auch in dich verliebt. Aber auf jeden Fall findest Du auf diese Weise raus, ob etwas aus euch werden kann. Und das ist besser, als ihr beim Flirten mit Deinem Kumpel zuzuschauen. Oder?

Wir drücken Dir die Daumen.

Dein Dr.-Sommer-Team!

