Mein Schwarm hat eine Freundin...!

Sophia, 14: Ich habe einen Jungen kennengelernt. Er ist mein absoluter Traum-Boy. Doch leider hat er mir geschrieben, dass er schon eine Freundin hat. Er findet mich aber trotzdem süß und schreibt auch immer total nette Sachen zu mir. Wir verstehen uns so gut und ich liebe ihn über alles. Ich hab deswegen solchen Liebeskummer und bin immerzu eifersüchtig. Was kann ich dagegen machen?

Dr.-Sommer-Team: Überlege, ob Dir der enge Kontakt zu ihm gut tut!

Liebe Sophia,

der Junge mag Dich und schreibt Dir nette Sachen. Sicher ist das für den Moment wunderbar zu lesen. Was Du schreibst, klingt jedoch leider nicht so, als würde sich Dein Traum-Boy bald von seiner Freundin trennen. Und deshalb sind seine netten Worte natürlich gleichzeitig ein Stich ins Herz für Dich. Deshalb kann es sein, dass ein bisschen Abstand zu dem Jungen für Dich hilfreich wäre. Denn Liebeskummer bleibt schlimm, wenn sich der ganze Tag um die nächsten Worte Deines Schwarms dreht. Wenn Du möchtest, kannst Du es ihm erklären: "Ich bin in Dich verliebt. Und dass aus uns nichts werden kann, weil Du eine Freundin hast, tut mir weh. Deshalb möchte ich erst mal nicht mehr mit Dir schreiben." So weiß er, woran er bei Dir ist. Und es wird ihm vielleicht sogar klar, dass er mit seinen netten Worten falsche Hoffnungen in Dir weckt. Sicher wirst Du seine Nachrichten vermissen. Vermutlich ist das aber die kleinere Qual, als wenn sich alles um seine nächsten Worte dreht. Oder? Versuche Dich ein wenig abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen. Freundinnen können dabei eine große Hilfe sein.

Dein Dr.-Sommer-Team

