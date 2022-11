Mein Penis wird nicht mehr steif!

Dennis, 16: Seit einer Woche wird mein Penis nicht mehr steif. Ich will nicht zum Arzt gehen, weil ich nicht darüber reden kann, ohne dass es mir total peinlich ist. Oder habt Ihr einen Tipp, wie ich das erklären soll, ohne mich total zu schämen? Und woran kann es liegen, dass ich dieses Problem hab?

Dr.-Sommer-Team: Meistens ist das Kopfsache!

Hallo Dennis,

Dein Penis macht nicht, was Du willst? Das ist natürlich beunruhigend, wenn Du sonst nie Schwierigkeiten hattest, eine Erektion zu bekommen. Aber keine Panik. Meistens haben Erektionsprobleme keine körperlichen Ursachen. Sondern viel öfter sind sie ein Zeichen dafür, dass Sorgen, Stress oder Kummer Dich sehr belasten. Hast Du gerade Probleme in der Schule, der Familie oder mit Freunden? Wenn ja, dann versuche erst Mal diesen Stress zu bewältigen. Sonst wird Dir Dein Körper wahrscheinlich immer wieder signalisieren, dass er nicht entspannt genug ist, um sexuelle Gefühle zu erleben. Das heißt: Dein Penis wird dann nun Mal nicht auf Kommando steif. Also gönn Dir eine Pause. Fixiere Dich nicht so auf Deinen Penis. Klär Deine Probleme, nimm Dir Zeit dafür und entspann Dich. Dann wird Dir Dein Körper irgendwann zeigen, wann er wieder so weit ist – ohne, dass Du sagst: Ich will jetzt aber…!

Wenn Du zur Sicherheit einen Arzt aufsuchen willst, ist das okay. Und ein bisschen Scham ist normal beim Arzt. Da ist keiner immer ganz cool. Für den Arzt ist Dein Anliegen allerdings nichts Peinliches, sondern ganz alltäglich. Denn vielen Jungen und Männern geht es wie Dir. Aber die wenigsten reden darüber mit anderen Jungs. Also sag es dem Arzt, wie es ist. Tipps für Formulierungen findest Du hier

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

