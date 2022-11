Penis riecht extrem: Was tun?

In der Pubertät entwickelst du einen neuen Körpergeruch. An den musst du dich erstmal gewöhnen. Genau wie an den Geruch deines Partners. Wenn du mal bei deinem Schatz auf Tauchstation gehst, bemerkst du vielleicht, dass sie oder er da plötzlich ganz anders riecht. Das ist anfangs vielleicht fremd, einige finden es aber auch erregend. Versuch nicht, mit Intim-Deos deinen natürlichen Körpergeruch zu überdecken. Denn die Duftstoffe können die Haut reizen und allergische Reaktionen hervorrufen. Wenn du allerdings merkst, dass du einen sehr strengen Intimgeruch entwickelst und der nicht mehr weggeht, kann es sich um eine Infektion handeln, zum Beispiel um einen Pilz. In diesem Fall solltest du lieber einen Arzt aufsuchen.