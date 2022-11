Dennis, 14: Mein linker Hoden tut weh. Es ist nicht sehr schlimm, aber es ist ein leichtes Stechen. Ich habe mal nachgefühlt und bemerkt, dass an meinem rechten Hoden weniger Gewebe und so ist, als am rechten. Muss ich jetzt Angst haben?

Dr.-Sommer-Team: Lass Dich vom Arzt checken!

Hallo Dennis,

bei Hodenschmerzen ist es wichtig, dass Du einen Arzt nachsehen lässt, was die Ursache sein kann. Sonst machst Du Dir weiter Sorgen, selbst wenn die Schmerzen vielleicht bald nachlassen. Außerdem ist es so: Der Hoden ist sehr empfindlich. Wenn Du aus lauter Sorge wegen der Schmerzen jeden Tag Deinen Hoden abtastest, kann es sein, dass die Stelle an der Du das tust etwas gereizt wird. Dann tut sie weiter weh, obwohl vielleicht gesundheitlich alles okay ist. Also erst mal Hände weg - zumindest nicht ständig am Hoden rumdrücken und tasten. Und dann holst Du Dir einen Termin beim Männerarzt. Er kann Dir nach vorsichtigem Abtasten sagen, ob die Unregelmäßigkeit, die Du bei Dir bemerkt hast, normal ist. Tust Du es nicht, bleibt die Sorge. Und das muss nicht sein, oder?

Dein Dr.-Sommer-Team!

Mehr Infos:

» Was beim Männerarzt passiert und wie Du Dir einen Termin holst!

