Mein Freund befriedigt sich mit Pornos!

Fast alle haben das schon getan, bevor sie ihr erstes Sexerlebnis mit einer Partnerin oder einem Partner hatten. Warum sollten sie jetzt damit aufhören? Denn Selbstbefriedigung ist eine ganz eigene Form der Sexualität, die mit partnerschaftlichem Sex wenig zu tun hat.

Deshalb denken die meisten beim Onanieren auch nicht an Sex mit ihren Schatz, sondern zum Beispiel an irgendwelche Stars, an jemanden, den sie im Bus gesehen haben, ihre Lehrerin, den geilen Typen aus der Parallelklasse oder irgendeinen völlig Fremden.

So können sich Jungs und Mädchen in ihrer Fantasie die sexuellen Wünsche erfüllen, die sie in ihrer Beziehung nicht - oder noch nicht - ausleben können oder wollen.

Das kannst du tun!

Machst du dir trotzdem noch Gedanken? Dann sprich deinen Freund drauf an. Trau dich! Sag ihm, dass du da so Bilder gefunden hast und frag ihn, warum er die braucht, obwohl er doch Sex mit dir hat. Erzähl ihm von deinen Befürchtungen. Kann sein, dass ihm das erstmal peinlich ist. Aber nur so kommt ihr darüber ins Gespräch.

Aber: Wenn dir das selbst zu peinlich ist, dann lass es und akzeptier einfach, dass er seine Lust auch noch auf diese Weise befriedigt. Denn das ist weder pervers noch unnormal. Es ist einfach seine Art, mit seinen sexuellen Bedürfnissen umzugehen. Dadurch nimmt er dir nichts weg.