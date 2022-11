Mädels aufgepasst! Model gesucht!

Die Castings zur Kampagene: Nikon startet ab jetzt für sechs Wochen in großen bundesweiten Fotocastings in 21 New Yorker Flagship Stores die Casting- Tour. Du kannst dich mit einem Ganzkörperbild auch online bewerben. Gesucht wird das Gesicht der neuen Coolpix-Kampagne, die ab Sommer 2009 laufen soll und überall zu sehen sein wird.

Was ist gefragt? Persönliche Ausdrucksstärke und Lebensfreude. Ob durch tolle Posen, einen ausdrucksstarken Blick oder durch ein ausgefallenes Styling und Outfit. Jede Teilnehmerin hat die Chance, mit ihrem persönlichen Style sich und die neue Coolpix-Kamera in Szene zu setzen und so die Jury mit ihrem Foto zu überzeugen.

