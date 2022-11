Macht die Pille einen größeren Busen?

Ob die Einnahme der Pille gegen Pickel hilft, ist von Mädchen zu Mädchen unterschiedlich: Manche Mädchen bekommen durch die Pille tatsächlich eine schönere Haut. Bei einigen ist es genau umgekehrt und bei vielen ändert sich gar nichts. Gerade in der Pubertät leiden viele unter Pickeln. Das hängt meist mit der Hormonumstellung während der körperlichen Entwicklung zusammen. Denn in dieser Zeit sondern die Drüsen in der Haut vermehrt Schweiß und Talg ab. Dann können die feinen Poren verstopfen und sich entzünden. Zu allererst sollte man sich in diesem Fall an einen Hautarzt wenden, damit dieser herausfinden kann, ob es sich um harmlose Pubertätspickel oder eine Akne handelt. Denn davon hängt ab, was vom Arzt verschrieben wird.