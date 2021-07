Luna, Noah Levi & Co.: Erlebe deine Idole live!

BRAVO Youngster 2021 Event: Diese Stars sind dabei!

Es gibt viele Stars, die schon seit Jahren im Business sind. Aber es gibt auch viele Talente, die genau JETZT voll durchstarten wollen. Mit unserer BRAVO Youngster 2021 Kampagne, wollen wir zusammen mit Filtr junge Künstler*innen supporten und natürlich auch euch die Chance geben, sie und ihre Musik besser kennenzulernen! Esther Graf, Luna, Oh Brother, Noah Levi, Eli, Carolesdaughter, Teddy Failure, Declan J Donovan, Charlotte Jane und Hellberg wollen euch beweisen, was sie drauf haben. Zusätzlich bekommt ihr die Möglichkeit die Sänger*innen live zu erleben – in einem ganz exklusiven Livestream, der von Faye Montana moderiert wird und am 25.08.2021 stattfindet. Wie ihr teilnehmen könnt, verraten wir euch weiter unten, jetzt gibt's erstmal ein paar Short-Facts zu den Teilnehmer*innen.

Luna: Mit ihrer Hit-Single "Verlierer" konnte Luna allen beweisen, was sie drauf hat. Supportet wird sie auch von Mega-Stars wie LEA, die ihr Talent schon früh erkannt hat.

Mit ihrer Hit-Single "Verlierer" konnte Luna allen beweisen, was sie drauf hat. Supportet wird sie auch von Mega-Stars wie LEA, die ihr Talent schon früh erkannt hat. Noah Levi: Eingefleischte Fans kennen ihn schon seit seinem Auftritt bei "The Voice Kids" im Jahr 2015. Seit dem begab sich Noah Levi auf die Reise, seinen ganz eigenen Style zu finden – und genau das hat er geschafft. Seine letzte EP "Indigo" war ein voller Erfolg und jetzt arbeitet er auch schon an seinem nächsten Album.

Eingefleischte Fans kennen ihn schon seit seinem Auftritt bei "The Voice Kids" im Jahr 2015. Seit dem begab sich Noah Levi auf die Reise, seinen ganz eigenen Style zu finden – und genau das hat er geschafft. Seine letzte EP "Indigo" war ein voller Erfolg und jetzt arbeitet er auch schon an seinem nächsten Album. ELI: Wer seinen Song "Change Your Mind" nicht kennt, muss in dem letzten Jahr auf dem Mond gelebt haben. Der Song lief überall und ergattert stolze 65 Millionen Streams auf Spotify – and counting!

Wer seinen Song "Change Your Mind" nicht kennt, muss in dem letzten Jahr auf dem Mond gelebt haben. Der Song lief überall und ergattert stolze 65 Millionen Streams auf Spotify – and counting! Declan J Donovan: Seine Single "Pieces" kennen die meisten von euch sicher aus dem Radio. Denn dort wurde der Singer-Songwirter aus England beinahe in Dauerschleife gespielt. Aber auch auf Spotify überzeugt er mit Streams in Millionen-Höhe.

Seine Single "Pieces" kennen die meisten von euch sicher aus dem Radio. Denn dort wurde der Singer-Songwirter aus England beinahe in Dauerschleife gespielt. Aber auch auf Spotify überzeugt er mit Streams in Millionen-Höhe. Esther Graf: Einzigartige Stimme, fresher Look und smarte Texte – Esther Graf, weiß wie man Musik macht. Ihr neuster Track heißt "Mit dir schlafen" und ist ein Feature mit Alligatoah. Wir lieben ihre Power und ehrlichen Worte.

Einzigartige Stimme, fresher Look und smarte Texte – Esther Graf, weiß wie man Musik macht. Ihr neuster Track heißt "Mit dir schlafen" und ist ein Feature mit Alligatoah. Wir lieben ihre Power und ehrlichen Worte. Carolesdaughter: Thea Taylor ist ein richtiger Rebell und ging mit ihrem ersten Song "Violent" auf SoundCloud viral. Auch TikTok konnte sie für sich erobern und jetzt will sie auch euch zeigen, was in ihr steckt.

Thea Taylor ist ein richtiger Rebell und ging mit ihrem ersten Song "Violent" auf SoundCloud viral. Auch TikTok konnte sie für sich erobern und jetzt will sie auch euch zeigen, was in ihr steckt. Oh Brother: Wenn "cool" einen Namen hätte, dann wären es die Jungs von "Oh Brother". Felix und Lucas sind Brüder und schreiben schon seit sie klein sind Songs zusammen. Wie gut sie harmonieren beweisen sie auch auf ihrer neuen EP "Für Frühstück keine Zeit".

Wenn "cool" einen Namen hätte, dann wären es die Jungs von "Oh Brother". Felix und Lucas sind Brüder und schreiben schon seit sie klein sind Songs zusammen. Wie gut sie harmonieren beweisen sie auch auf ihrer neuen EP "Für Frühstück keine Zeit". Teddy Failure: Teodor und Frans sind ein Produzentenduo aus Schweden. Genauso exklusiv wie ihre Namen, ist auch ihre Musik. Egal ob heulen zu "Tissues" oder abdancen zu "Summer Nights" – die Jungs wecken Gefühle!

Teodor und Frans sind ein Produzentenduo aus Schweden. Genauso exklusiv wie ihre Namen, ist auch ihre Musik. Egal ob heulen zu "Tissues" oder abdancen zu "Summer Nights" – die Jungs wecken Gefühle! Charlotte Jane: Wir haben lange überlegt wie wir das Musik-Talent beschreiben sollen und haben uns dazu entschlossen Lewis Capaldi zu zitieren, der über sie sagt "eine der f*cking Größten der Welt". Dachten wir uns auch, als wir ihre neue EP "Refuge" gehört haben.

Wir haben lange überlegt wie wir das Musik-Talent beschreiben sollen und haben uns dazu entschlossen Lewis Capaldi zu zitieren, der über sie sagt "eine der f*cking Größten der Welt". Dachten wir uns auch, als wir ihre neue EP "Refuge" gehört haben. Hellberg: Auch DJ Hellberg kommt aus Schweden, wo er schon früh zum Nerd für elektronische Musik wurde. Statt Freunde und Partys zu besuchen, arbeitete er lieber an Songs. Die Arbeit zahlt sich aus, wenn man Tracks wie "Let You Down" von ihm hört.

Gewinne Tickets für das Livestream-Event mit Luna, Noah Levi & Co.

Du hast Bock bekommen, das exklusive Youngster 2021 Event von BRAVO und Filtr zu sehen und Esther Graf, Luna, Oh Brother, Noah Levi, Eli, Carolesdaughter, Teddy Failure, Declan J Donovan, Charlotte Jane und Hellberg im Livestream erleben? Auf www.bravo-youngster.de/bravo hast du die Möglichkeit Tickets zu gewinnen. Einfach anmelden und mit etwas Glück gewinnst du ein Ticket für den Livestream am 25.08.2021, der von Faye Montana moderiert wird. Teilnahmeschluss ist der 18.08.2021 um 23:59 Uhr. Wenn du ausgelost wurdest, bekommst du ab dem 23.08.2021 eine Mail mit deinem persönlichen Zugangscode für das Event – viel Spaß! 😍