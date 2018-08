Lukas Rieger: Ist das seine Freundin?

Offiziell ist Lukas Rieger (19) Single. Doch jetzt gibt es Grund zur Annahme, dass der Sänger vielleicht doch eine Freundin haben könnte...

Lukas Rieger: Witziger Insta-Fail

Wie so viele Promis hat auch Lukas Rieger sich jetzt von der „In My Feelings“-Challenge packen lassen. Zur Erklärung: Zum gleichnamigen Song von Drake springt man aus einem langsam fahrenden Auto und legt dann coole Dance-Moves auf der Straße hin. Doch so ganz hat das nicht geklappt, wie der „Won't Forget About You“-Sänger sich das vorgestellt hatte – dafür entstand am Ende aber ein ziemlich witziges Fail-Video. Das wollte der 19-Jährige seinen Fans auf keinen Fall vorenthalten und lud es kurzerhand auf seinem neusten Insta-Account „lukasatmitnight“ hoch. Knapp 60.000 Fans haben den Clip innerhalb der ersten 21 Stunden gesehen und sich dabei kaputtgelacht. Denn als Lukas Rieger mega lässig aus dem fahrenden Auto hüpft und anschließend versucht, ein bisschen auf der Straße zu tanzen, passiert etwas Ungeplantes: Seine lockeren rosa Shorts rutschen ihm einfach runter! Peinlich! Der Sänger ist sichtlich geschockt von dem Missgeschick. Doch ein Glück für Lukas, dass er ein XXL-T-Shirt trägt und somit nichts zu sehen ist, was keiner sehen sollte.

Wer ist das Mädchen im Hintergrund?

Besonders den weiblichen Fan-Girls dürfte in dem kurzen Clip aber noch ein anderes Detail sofort aufgefallen sein: Das Mädchen, das Lukas bei seinem missglückten „In My Feelings“-Challenge-Versuch filmt. Es ist zwar nicht zu sehen, dafür aber deutlich zu hören. Schon am Anfang, als Lukas aus dem Auto springt und noch alles nach Plan läuft, kann sie sich ein Kichern nicht verkneifen. Doch in dem Moment, als die Hose des Sängers sich selbstständig macht, bricht sie völlig ab und lacht richtig laut los. Kein Wunder, es ist einfach zu witzig! Jetzt fragen sich natürlich vor allem die Girls unter Lukas‘ Fans: Wer ist die geheimnisvolle Kamerafrau? Hat Lukas Rieger etwa eine Freundin? Wenn ja, wer ist sie? Und wenn nein: Um wen handelt es sich sonst? Wir wissen es leider (noch) nicht. Aber wir werden Lukas‘ Insta-Aktivitäten natürlich weiterhin ganz genau begutachten.

