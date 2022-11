Lukas Podolski wird Papa!

Für Lukas Podolski gab's jetzt schon mal ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Der Vorzeige-Kicker wird nächstes Jahr Vater!

Wenn das kein Grund zur Freude ist! FC Bayern-Spieler Lukas Podolski (22) wird zum ersten Mal Vater! Das verriet jetzt der Zwillingsbruder seiner Freundin Monika (21), Lukas Puchalski, in einem "Bunte"-Interview:

Ich freue mich sehr darauf, bald Onkel zu werden!" Weiter erzählt er: "Wir waren alle sehr überrascht, aber die beiden sind ja schon so lange zusammen glücklich, dass das jetzt die Krönung ihrer Liebe ist. Zu Weihnachten bekommen sie schon die ersten Baby-Sachen geschenkt."

Bereits in einem früheren Interview verriet Poldi, der seine Monika mit 17 Jahren kennen lernte, dass er sich mindestens einen Sohn wünsche. "Der sagt dann bei der WM 2030: Der Ball mus rein - und Ende", so wie er selbst es nach seinem ersten Tor für die Deutsche Nationalmannschaft getan hatte. So wie's aussieht, könnte sich dieser Wunsch vielleicht tatsächlich erfüllen.

Ohnehin ist Poldi ein totaler Familienmensch! Als er 2006 zum FC Bayern München wechselte, war es ihm total wichtig, dass seine Monika, die wie er aus Polen stammt, mit nach München kommt. Denn Poldi findet: "Eine Fernbeziehung ist für mich keine Beziehung!" Zu seinen Eltern und seiner Schwester, die in Köln leben, hat Poldi auch ein sehr enges Verhältnis, ebenso wie zu seiner Oma, die in Polen lebt. Mit dieser freudigen Nachricht im Hinterkopf wird Familie Podolski Weihnachten dieses Jahr sicher richtig ausgiebig feiern!